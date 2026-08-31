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Венгрия объявила врагом Россию – теперь официально. Будем подкармливать и дальше?

Венгрия объявила врагом Россию – теперь официально. Будем подкармливать и дальше?

Венгрия объявила врагом Россию и встала на сторону Украины, получая от Москвы нефть и газ со скидкой.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

с врагами разговор должен быть коротким. выключить все что подаём. причина простая и понятная. враг он везде есть враг. ни какие претензии от врагов не будут достоверны..

Профиль пользователя Виктор Шилин
Виктор Шилин

Зеамали эти углеводородные торгаши. Гейропа уже откровенно нах.. направила. Так они через другие страны сливают. Надёжные партннёры бл.., как ВВП говорит. А дома 120руб. литр 95 го. На этих утырков вообще есть управа, или один за всех и все за одного ?

Профиль пользователя Александр _
Александр _

Нужно смотреть на дела, а не слова. Если будут гадить, у нас вроде есть статус "недружественных" стран. Включить туда Венгрию и на этом основании пересмотреть договор на поставку газа.