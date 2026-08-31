Венгрия объявила врагом Россию и встала на сторону Украины, получая от Москвы нефть и газ со скидкой.
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очередной выползок из гузна сороса
Очередная хохлоговнососия!
с врагами разговор должен быть коротким. выключить все что подаём. причина простая и понятная. враг он везде есть враг. ни какие претензии от врагов не будут достоверны..
Шёл бы он НАХН! И "мадьяр", и все его "единомышленники" с атрофированным мышлением и совестью!
Верить западным "партнёрам"...Это как помогать им точить НОЖ для своей спины.
Зеамали эти углеводородные торгаши. Гейропа уже откровенно нах.. направила. Так они через другие страны сливают. Надёжные партннёры бл.., как ВВП говорит. А дома 120руб. литр 95 го. На этих утырков вообще есть управа, или один за всех и все за одного ?
Нужно смотреть на дела, а не слова. Если будут гадить, у нас вроде есть статус "недружественных" стран. Включить туда Венгрию и на этом основании пересмотреть договор на поставку газа.
Перекрыть газ и нефть и пусть себе живут и здравствуют ....,но без российских энергоносителей....