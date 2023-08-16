Фанаты хоккейного ЦСКА вернутся на домашние матчи команды после 5 лет бойкота из-за нежелания оформлять Fan ID для футбола. Конфликт с Есмантовичем не прекращен

Бойкот домашних матчей хоккейного клуба, который продолжался 5 лет, завершен. Он начался 17 августа 2018 года из-за серьезных разногласий фанатов с президентом ХК ЦСКА Игорем Есмантовичем.
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