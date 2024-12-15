Юрист объяснил опасность переводов на рынках

Юрист Хаминский: оплата переводом на рынке может привести к уголовному делу Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например, при покупках на рынке, может грозить обвинением в участии в финансировании экстремизма или терроризма.
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