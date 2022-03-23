Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты

Уважаемые друзья!В новейшей истории России ,пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Владимир Владимирович Путин ! На мой взгляд, главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны , которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки! Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует).