Политолог Константин Двинский указал на первые признаки надвигающейся бури. По его словам, всё идёт к большой войне между США и Китаем, которая может затмить и Украину, и Ближний Восток.
Всё идёт к большой войне. Политолог указал на первые признаки надвигающейся бури
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Жириновский этого не предсказывал!
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1 д.
Андрей Павлов
Да ну! Китай осторожный, Штаты сцикливые, извините за французский. Не знаю, как они придут к консенсусу (извините за перестроечное слово), но придут. Обмениваться ядерными игрушками вряд ли будут, для обоих чревато. У одних компактность проживания, у других - Йеллоустоун. Жахнут китайцы по нему, и "Гуд бай, Америка, гуд бай". Так что будут компромисс искать, размахивая ядерными дубинками. Главное, чтобы нас не втянули.
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1 д.
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