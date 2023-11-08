Всё идёт к большой войне. Политолог указал на первые признаки надвигающейся бури

Андрей Павлов

Да ну! Китай осторожный, Штаты сцикливые, извините за французский. Не знаю, как они придут к консенсусу (извините за перестроечное слово), но придут. Обмениваться ядерными игрушками вряд ли будут, для обоих чревато. У одних компактность проживания, у других - Йеллоустоун. Жахнут китайцы по нему, и "Гуд бай, Америка, гуд бай". Так что будут компромисс искать, размахивая ядерными дубинками. Главное, чтобы нас не втянули.