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Константинов назвал выживание главной национальной идеей на Украине

Константинов назвал выживание главной национальной идеей на Украине

Главной национальной идеей на Украине стало выживание, а население страны занято поиском возможностей уехать за её пределы, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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