Договоров не будет, только капитуляцияНа третий год специальной военной операции возникает вопрос – почему с уголовными статьями Зеленскому и его клики тянули до мая 2024 года? Что должен был совершить еще киевский режим, чтобы силовики ДНР, наконец, очнулись? В начале мая справедливость восторжествовала, и МВД Донецкой Народной Республики объявило пока еще действующего президента Украины в уголовный розыск.