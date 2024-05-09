Президент-уголовник: долгожданное амплуа Зеленского

Договоров не будет, только капитуляцияНа третий год специальной военной операции возникает вопрос – почему с уголовными статьями Зеленскому и его клики тянули до мая 2024 года? Что должен был совершить еще киевский режим, чтобы силовики ДНР, наконец, очнулись? В начале мая справедливость восторжествовала, и МВД Донецкой Народной Республики объявило пока еще действующего президента Украины в уголовный розыск.
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