Иностранные компании смогут зайти в Крым после деоккупации полуострова. Об этом заявил, обращаясь к участникам третьего саммита «Крымской платформы» глава киевского режима Владимир Зеленский.
Зеленский продал Крым западным компаниям — те купились
Комментарии
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Юрий Золотарев
Потому как "оккупации" Крыма по определению нет! НЕ-ТУ!! От слова "соФсем". Ибо она закончилась в 2014-м. Тебе, "пятнистому", этого не понять.
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3 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
полный жидовский дебил
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1 час.
Бауржан Сатпаев
Да и Эйфелевую башню тоже продавали.
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17 мин.
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