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Зеленский продал Крым западным компаниям — те купились

Зеленский продал Крым западным компаниям — те купились

Иностранные компании смогут зайти в Крым после деоккупации полуострова. Об этом заявил, обращаясь к участникам третьего саммита «Крымской платформы» глава киевского режима Владимир Зеленский.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Потому как &quot;оккупации&quot; Крыма по определению нет! НЕ-ТУ!! От слова &quot;соФсем&quot;. Ибо она закончилась в 2014-м. Тебе, &quot;пятнистому&quot;, этого не понять.
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3 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
полный жидовский дебил
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1 час.
Бауржан Сатпаев
Да и Эйфелевую башню тоже продавали.
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17 мин.

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