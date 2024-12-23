Сталин, Черчилль и телячий восторг по Трампу: исторические параллели Трамп, Трамп, Трамп… Такое впечатление, что часть нашего политикума и многие, даже очень уважаемые, спикеры, не говоря уже о части общества, подверглись воздействию ретрансляторов с облучателями.
О коварном угодничестве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Anodtat
Искандер это же тварь продажная навальнистка, Белых губера Кировской области защищала.А что у нас сейчас творится в городе.Набери в Гугле Никита Горелов глава Сосновки и просто удивишся
Ответить
14 мин.
Anodtat
Эта тварь привыкла к райкомовским пайкам, картофаном брезгует, трюфеля хочет.Больше не переводи.Смеюсь.
Ответить
11 мин.
A
Anodtat
Посмотрите , наберите, прошу всех.Никита Горелов глава Сосновки.Узнаете много нового.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии