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Мировое обозрение

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BYD пообещала представить первый серийный электромобиль с твердотельной батареей уже в 2027 году

BYD пообещала представить первый серийный электромобиль с твердотельной батареей уже в 2027 году

Крупнейший мировой производитель электромобилей — китайская BYD — заявила о готовности вывести на рынок первую серийную модель с твердотельной тяговой батареей уже в следующем году.

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