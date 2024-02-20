Досрочное голосование на выборах президента 2024: когда и кто сможет принять участие

В марте 2024 года в России состоятся восьмые по счету выборы главы государства. Россияне смогут отдать свой голос за будущего президента России в избирательных участках или поучаствовать в голосовании дистанционно.
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