Цыгане напали на инспектора ДПС. А потом получили 32 повестки в армию

А если бы не напали, то и повестки не получили бы. Странное у нас государство: для одних служба в армии почетная обязанность; для других - наказание. Дурдом!!

Валерий Викторович Баженов

Спасибо за новость, посмешили от души. Там ещё надо было с собаками обученными пройти и проверить на наркоту и оружие. Но и это хорошо.