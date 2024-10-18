ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress На инспектора ДПС в Ленобласти напали цыгане. После визита сотрудников полиции в "здание табора" представители кочевого народа получили 32 повестки в армию.
Цыгане напали на инспектора ДПС. А потом получили 32 повестки в армию
Комментарии
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Смотритель Дунаев
Ментов подкупают. Торгуют наркотой и воруют.
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2 час.
Семен Демин
А если бы не напали, то и повестки не получили бы. Странное у нас государство: для одних служба в армии почетная обязанность; для других - наказание. Дурдом!!
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2 час.
Валерий Викторович Баженов
Спасибо за новость, посмешили от души. Там ещё надо было с собаками обученными пройти и проверить на наркоту и оружие. Но и это хорошо.
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2 час.
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