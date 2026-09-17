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Царьград

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МВД задержало хабаровчанина с 200 кг чёрной икры и наркотиками

МВД задержало хабаровчанина с 200 кг чёрной икры и наркотиками

В Хабаровске задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в незаконной перевозке более 200 кг черной икры осетровых пород.

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