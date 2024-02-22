БПТД-4 успешно запущена в работу на полях Ганы.

Во второй декаде февраля 2024 г. в Гане технические специалисты ´Бобруйскагромаш´ запустили в эксплуатацию, произвели предпродажную подготовку и обучение местного технического персонала ремонту и эксплуатации данной модели бороны.
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