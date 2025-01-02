Канада присоединяется к охоте за редкоземельными элементами для производства чипов

Канадское правительство опубликовало ежегодный отчет Canadian Critical Mineral Strategy Annual Report 2024, в котором говорится о прогрессе и дальнейших планах страны по расширению горнодобывающей промышленности для производства критически важных минералов, включая редкоземельные элементы.
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