Определен участковый уполномоченный полиции, который представит Северо-Западный федеральный округ на заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства

В Санкт-Петербургском университете МВД России завершился второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2023 году.
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