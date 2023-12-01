Пентагон: поставки военной помощи Украине пока ещё продолжаются, но финансирование практически полностью исчерпано

В американском военном ведомстве прокомментировали ситуацию с поставками оружия киевскому режиму. Официальные лица Пентагона говорят о том, что на данный момент оказание военно-технической помощи Украине в виде поставок оружия и боеприпасов продолжается, однако есть значительные проблемы.