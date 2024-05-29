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  • чвсатпкьл
    Ага и треть из  этих обращений получили отказ, в том числе и я. хватит уже писать всякую хрень🤣😂Москвичи воспольз...
  • Марина Трянина
    как всегда... уничтожат промзону и построят то, что никому не нужно...Это же Собянин... ему нравится осваивать бюджет...Деловой квартал п...
  • Garry
    ПРОСТОЙ ВОПРОС ,,,,ВМЕСТО ЧЕГО ПОСТРОЯТ???? Там ПУСТЫРЬ ИЛИ БУДУТ КАК ОБЫЧНО ПРОМЗОНУ ЛОМАТЬ???Деловой квартал п...

Дом по программе реновации построят на Черноморском бульваре

Дом по программе реновации построят на Черноморском бульваре

В Зюзине построят дом в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

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