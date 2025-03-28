"АвтоВАЗ" начал окрашивать Lada Granta в новый цвет "Фламенко"

"АвтоВАЗ" начал окрашивать Lada Granta в новый цвет, сообщает пресс-служба автопроизводителя. "АвтоВАЗ" произвел и отгрузил дилерам первую партию автомобилей Lada Granta в новом ярко-красном цвете "Фламенко".
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