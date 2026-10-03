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AP: глава тюремной системы Теннеси подал в отставку после неудавшейся казни Пайк

AP: глава тюремной системы Теннеси подал в отставку после неудавшейся казни Пайк

Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси Фрэнк Страда решил покинуть свой пост после неудачный попытки казни заключенной Кристы Пайк.

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