AP: глава тюремной системы Теннеси подал в отставку после неудавшейся казни Пайк

Глава департамента исправительных учреждений штата Теннесси Фрэнк Страда решил покинуть свой пост после неудачный попытки казни заключенной Кристы Пайк.
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