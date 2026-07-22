Страна и люди
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Страна и люди

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Залужный заявил, что новому главкому ВСУ будет «очень тяжело»

Залужный заявил, что новому главкому ВСУ будет «очень тяжело»

Посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что новому главнокомандующему вооруженными силами Украины Михаилу Драпатому будет «очень тяжело».

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