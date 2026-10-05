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ФедералПресс

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Сколько на самом деле получали в СССР: перерасчет на современные рубли

Сколько на самом деле получали в СССР: перерасчет на современные рубли

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Статистика интернет‑поисков показывает: вопрос о том, сколько зарабатывали в СССР, если перевести на сегодняшние деньги, волнует множество людей.

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