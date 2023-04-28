Бывший президент Молдавии Додон сообщил, что запрет на ношение георгиевской ленты является незаконным

Игорь Додон, бывший президент Молдавии, в интервью телеканалу GRT высказал недовольство планами властей страны штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты в День Победы.
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