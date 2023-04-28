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Бывший президент Молдавии Додон сообщил, что запрет на ношение георгиевской ленты является незаконным

Бывший президент Молдавии Додон сообщил, что запрет на ношение георгиевской ленты является незаконным

Игорь Додон, бывший президент Молдавии, в интервью телеканалу GRT высказал недовольство планами властей страны штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты в День Победы.

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