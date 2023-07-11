Ярослав Нилов предложил продлевать отпуск за ненормированный рабочий день

Согласно Трудовому Кодексу РФ, работодатель может вводить особый режим работы — ненормированный рабочий день, при котором отдельные сотрудники привлекаются к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами установленного рабочего времени.
Согласно Трудовому Кодексу РФ, работодатель может вводить особый режим работы — ненормированный рабочий день, при котором отдельные сотрудники привлекаются к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами установленного рабочего времени.
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