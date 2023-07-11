Общественная служба новостей

1 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ярослав Нилов предложил продлевать отпуск за ненормированный рабочий день

Ярослав Нилов предложил продлевать отпуск за ненормированный рабочий день

Согласно Трудовому Кодексу РФ, работодатель может вводить особый режим работы — ненормированный рабочий день, при котором отдельные сотрудники привлекаются к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами установленного рабочего времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх