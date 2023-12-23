Как полицейские Канады будут помогать таможенникам Молдовы

Таможенная служба Молдовы установит сотрудничество с полицией Канады. В частности, руководство Таможенной службы Молдовы провело рабочую встречу с офицером связи Королевской канадской конной полиции Донованом Тейтом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии