Географический диктант Русского географического общества приглашает жителей Свердловской области всех возрастов присоединиться к юбилейной просветительской акции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Географический диктант Русского географического общества приглашает жителей Свердловской области всех возрастов присоединиться к юбилейной просветительской акции.
Свежие комментарии