В Новосибирске мужчина перепутал педали и сбил женщину у подъезда

Пенсионерку госпитализировали. Состояние опьянения у водителя не установлено. Проводится проверка. 25 марта в Ленинском районе Новосибирска в районе дома № 11 по улице Ватутина в 18:15 водитель кроссовера Toyota Highlander въехал в подъезд и сбил женщину.