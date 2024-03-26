В Новосибирске мужчина перепутал педали и сбил женщину у подъезда

Пенсионерку госпитализировали. Состояние опьянения у водителя не установлено. Проводится проверка. 25 марта в Ленинском районе Новосибирска в районе дома № 11 по улице Ватутина в 18:15 водитель кроссовера Toyota Highlander въехал в подъезд и сбил женщину.
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