Sibkray.ru
ОбществоПроисшествияВ России и в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sibkray.ru

254 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Нанесли ущерб (не себе) в 200 миллионов и заплатят штраф один миллион ?Экс-гендиректора ...
  • Татьяна Недогреева
    Они готовы отречся от родных, лижбы остаться в России.«Это нелюдь»: род...
  • Александр Сысоев
    ВВсех, причастных к регистрации этого нелюдя, лишить гражданства и  выслать на историческую родину.«Это нелюдь»: род...

В Новосибирске мужчина перепутал педали и сбил женщину у подъезда

В Новосибирске мужчина перепутал педали и сбил женщину у подъезда

Пенсионерку госпитализировали. Состояние опьянения у водителя не установлено. Проводится проверка. 25 марта в Ленинском районе Новосибирска в районе дома № 11 по улице Ватутина в 18:15 водитель кроссовера Toyota Highlander въехал в подъезд и сбил женщину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх