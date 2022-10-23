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У «Реала» 10 побед и ничья в 11 турах Ла Лиги – 6-й случай в истории. В трех мадридцы и «Барса» становились чемпионами

«Реал» обыграл «Севилью» (3:1) в матче чемпионата Испании. После 11 игр мадридцы лидируют в Ла Лиге с 10 победами и одной ничьей – это шестой случай в истории турнира.

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