Fans of The Sopranos have plenty of television to explore next, from psychologically complex crime dramas to dark comedies about deeply flawed characters.
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