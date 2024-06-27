Рособрнадзор высказался о требованиях для мигрантов по русскому языку

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что требования для мигрантов на экзамене по русскому языку для получения разрешения на временное проживание или работу должны быть такими же, как для выпускников школ.
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