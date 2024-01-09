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В Краснодаре раскупили билеты на возмутившую Мизулину группу «Щенки»

В Краснодаре раскупили билеты на возмутившую Мизулину группу «Щенки»

В Краснодаре билеты на предстоящий концерт группы «Щенки» практически полностью распроданы. Напомним, что на группу обратила внимание Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, после того, как солист группы Максим Тесли вышел на сцену в одном носке во время выступления в Санкт-Петербурге.

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