«Как лиса в курятнике»: в ЕС раскритиковали нейтралитет Китая к украинскому конфликту

В ЕС раскритиковали поведение Китая по отношению к украинскому конфликту. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP, Пекин может сделать больше в вопросе мирного урегулирования, но сохраняет нейтралитет.
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