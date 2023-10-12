«Как лиса в курятнике»: в ЕС раскритиковали нейтралитет Китая к украинскому конфликту

В ЕС раскритиковали поведение Китая по отношению к украинскому конфликту. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью SCMP, Пекин может сделать больше в вопросе мирного урегулирования, но сохраняет нейтралитет.