Печенье на кефире для домашнего чаепития!

Простое, мягкое, вкусное печенье на кефире станет палочкой выручалочкой для быстрой выпечки к домашнему чаепитию! В тесто можно добавить мак или шоколадную крошку! Приготовление: В миске смешиваем яйцо, кефир, сахар, растительное масло, цедру лимона по желанию, щепотку соли, всё хорошо ….