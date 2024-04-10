Печенье на кефире для домашнего чаепития!

Простое, мягкое, вкусное печенье на кефире станет палочкой выручалочкой для быстрой выпечки к домашнему чаепитию! В тесто можно добавить мак или шоколадную крошку! Приготовление: В миске смешиваем яйцо, кефир, сахар, растительное масло, цедру лимона по желанию, щепотку соли, всё хорошо ….
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