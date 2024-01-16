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FT: Евросоюз проводит аудит в отношении предоставленного Украине вооружения

FT: Евросоюз проводит аудит в отношении предоставленного Украине вооружения

Европейский союз (ЕС) проводит аудит в отношении переданного украинской стороне вооружения. Проверку начали из-за заявлений о том, что некоторые страны-члены объединения отправили Киеву меньше техники и боеприпасов, чем могли.

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