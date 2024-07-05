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После того как их взяли за взятки, они решили взять автоматы, попросившись на СВ

После того как их взяли за взятки, они решили взять автоматы, попросившись на СВ

На время «командировки» рассмотрение дела бывших полицейских в суде Екатеринбурга приостановлено. По версии следствия, экс-полицейские – бывший врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков и двое его подчиненных - брали взятки у наркоторговцев за непривлечение к уголовной ответственности.

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