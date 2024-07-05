После того как их взяли за взятки, они решили взять автоматы, попросившись на СВ

На время «командировки» рассмотрение дела бывших полицейских в суде Екатеринбурга приостановлено. По версии следствия, экс-полицейские – бывший врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков и двое его подчиненных - брали взятки у наркоторговцев за непривлечение к уголовной ответственности.