Выходцы из Азербайджана за решеткой, но за них отомстила сестра: будет ли лишение гражданства

Русский Колоколъ Руслан Ашуров решением суда оставлен в СИЗО до марта. Продолжение скандальной истории с нападением на представителя местного совета Сергея Турусина получилось не менее впечатляющим… Алексей НИКИТИН А это Самара – город, исторически славящийся своими беспокойными жителями и еще более беспокойными гостями.