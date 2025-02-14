Выходцы из Азербайджана за решеткой, но за них отомстила сестра: будет ли лишение гражданства

Русский Колоколъ Руслан Ашуров решением суда оставлен в СИЗО до марта. Продолжение скандальной истории с нападением на представителя местного совета Сергея Турусина получилось не менее впечатляющим… Алексей НИКИТИН А это Самара – город, исторически славящийся своими беспокойными жителями и еще более беспокойными гостями.
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