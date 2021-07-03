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Обзор матча Украина – Англия, Евро-2020: дубль Кейна, две голевые Шоу, уверенный выход команды Саутгейта в полуфинал

Обзор матча Украина – Англия, Евро-2020: дубль Кейна, две голевые Шоу, уверенный выход команды Саутгейта в полуфинал

В Риме завершился матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии, в котором подопечные Гарета Саутгейта одержали уверенную победу со счетом 4:0.

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