Лидер Японии предложил раскрывать не все политические расходы

Нераскрытыми останутся лишь некоторые расходы политических партий, следует из плана, представленного правящей в Японии Либерально-демократической партией (ЛДП), заявил глава правительства страны Сигеру Исиба 6 декабря, передало информационное агентство Jiji Press.
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