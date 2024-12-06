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  • Людмила ивановна
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Лидер Японии предложил раскрывать не все политические расходы

Лидер Японии предложил раскрывать не все политические расходы

Нераскрытыми останутся лишь некоторые расходы политических партий, следует из плана, представленного правящей в Японии Либерально-демократической партией (ЛДП), заявил глава правительства страны Сигеру Исиба 6 декабря, передало информационное агентство Jiji Press.

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