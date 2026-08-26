ФСБ: в КБР задержали 11 радикалов-террористов, нападавших на местных жителей

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что сотрудники спецслужбы в Кабардино-Балкарии задержаны 11 участников террористической организации, пропагандировавшие радикальную идеологию и нападавшие на местных жителей, «В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики задержаны 11 участников террористической ячейки одной из МТО, пропагандировавших радикальную идеологию, а также совершавших насильственные акции в отношении граждан, не разделяющих их взгляды», — указывается в заявлении.