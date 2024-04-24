Собянин рассказал о популярных направлениях проектов«Академии инноваторов»

21 апреля – в кластере «Ломоносов» состоялся финал второго потока Участники «Академии инноваторов» создали 45 новых стартапов по итогам второго потока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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