Полиция предупредила граждан о необходимости воздержаться от поездок

Полиция предупредила граждан, чтобы они избегали поездок в условиях сильного дождя. Сотрудники правоохранительных органов предупредили, что в некоторых районах существует опасность падения веток и деревьев, сообщает Moldpres.
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