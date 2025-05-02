Мадрид (ATP). 1/2 финала. Дрэйпер сыграет с Музетти, Рууд – с Серундоло

Каспер Рууд встретится с Франсиско Серундоло. Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 4 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала Франсиско Серундоло (Аргентина) Каспер Рууд (Норвегия) Дата проведения 2 мая, 17.
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