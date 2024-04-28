Володин: Санкции против России ударили по Европе

Рост экономик европейских государств прекратился, санкции против России ударили по Европе. Такое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал в интервью Павлу Зарубину, видеозапись которого выложена в аккаунте журналиста в соцсетях.
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