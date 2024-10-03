Адвокат: Дочь Успенской вывезли из России и завербовали спецслужбы Украины

Загадочное исчезновение дочери певицы Любови Успенской связано с поддержкой артисткой СВО. Адвокат певицы Елена Сенина заявила Baza, что женщину накачали наркотиками, вывезли из России и заставили дать интервью, очерняющее работу и убеждения матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии