Как выглядели 15 собак до и после того, как их похвалили

Что может быть лучше, чем смотреть на счастливую собаку? Смотреть на 15 из них! Если вы хотите улыбнуться и прогнать зимнюю хандру, то эта фотоподборка для вас! В ней фото собак из очаровательного видео в TikTok, в котором показаны реакции животных, когда их похвалили фразами: "Хороший мальчик!" или "Умница!".