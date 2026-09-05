Финский общественник и военкор Кости Хейсканен записал видеообращение к президенту Финляндии Александру Стуббу прямо из Крыма, пригласив его на русский полуостров, чтобы развеять мифы западной пропаганды.
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