Оскорбивший патриотов сатирик Геннадий Хазанов вернулся за деньгами русских

Артист планирует дать несколько концертов После событий февраля 2022 года российские знаменитости поделились на несколько лагерей: большинство выступили с твердых патриотических позиций, другие начали громко критиковать решения Кремля.
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