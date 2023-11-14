Воздушный флот Utair пополнят новые вертолеты

Воздушный флот авиакомпании Utair, которая базируется в ХМАО, пополнят новые вертолеты Ми-17. Официальный сайт компании сообщает, что они будут выполнять заказы нефтяных компаний на удаленных северных территориях.
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