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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о Кузнецове в СКА: «Опытный мастер, главное, чтобы он не затормозил в развитии. На него будут ходить не только в Питере, но и в других городах России»

«Это классный и очень опытный мастер. На него будут ходить не только в Питере, но и в других городах России.

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