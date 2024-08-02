Врио губернатора ХМАО считает Собянина, Якушева и Кобылкина своими наставниками. Видео

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук назвал своими наставниками мэра Москвы Сергея Собянина, полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, получившего назначение секретарем Генсовета «Единой России», и главу комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина.
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